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Нутрициолог объяснила, как лучше питаться летом
Питание и еда

Сегодня, 18:30

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как лучше питаться летом

Ксения Богданова
Салат.
Фото istockphoto.com/YelenaYemchuk
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Летом организму требуется большее количество воды и меньше энергии. Поэтому важно пересмотреть свой рацион и скорректировать его для жаркой погоды. Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала «СЭ», как правильно питаться в летнее время года.

В первую очередь стоит сделать акцент на легком белке: яйцах, рыбе, белом мясе, морепродуктах. На гарнир можно есть салаты из свежих овощей с нерафинированными маслами и цельнозерновыми хлебцами.

Любителям сладкого эксперт рекомендует отдать предпочтение не выпечке, а сезонным фруктам и ягодам, но нужно соблюдать меру (порция должна помещаться в ладонь). Также не стоит злоупотреблять газированными и сладкими напитками — они не избавляют от жажды, а только повышают сахар в крови. Летом лучше всего пить чистую негазированную воду и травяные чаи, заключила Шарапова.

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