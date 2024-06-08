Нутрициолог объяснила, как лучше питаться летом

Летом организму требуется большее количество воды и меньше энергии. Поэтому важно пересмотреть свой рацион и скорректировать его для жаркой погоды. Нутрициолог Юлия Шарапова рассказала «СЭ», как правильно питаться в летнее время года.

В первую очередь стоит сделать акцент на легком белке: яйцах, рыбе, белом мясе, морепродуктах. На гарнир можно есть салаты из свежих овощей с нерафинированными маслами и цельнозерновыми хлебцами.

Любителям сладкого эксперт рекомендует отдать предпочтение не выпечке, а сезонным фруктам и ягодам, но нужно соблюдать меру (порция должна помещаться в ладонь). Также не стоит злоупотреблять газированными и сладкими напитками — они не избавляют от жажды, а только повышают сахар в крови. Летом лучше всего пить чистую негазированную воду и травяные чаи, заключила Шарапова.