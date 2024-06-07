Нутрициолог объяснила, как правильно выбрать черешню

Черешня обычно начинает поспевать к началу — середине июня, а к концу июля сезон обычно заканчивается. Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала «СЭ», как правильно выбирать черешню.

По словам эксперта, во-первых, стоит ориентироваться на аромат — он должен быть приятным и насыщенным. Кроме того, хорошие ягоды всегда выглядят сочными, упругими, «пухлыми».

Квашнина рекомендует отказаться от покупки мягкой черешни, на которой есть пятна и повреждения.

Ягоду лучше всего хранить в холодильнике и не больше трех дней. Чтобы продлить этот срок, черешню можно заморозить.