Ученые обнаружили неожиданную пользу кетогенной диеты

Ученые Стэнфордского медицинского университета провели исследование и выяснили, что кетогенная диета способна улучшить состояние людей с серьезными психическими заболеваниями. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Psychiatry Research.

Эксперты проанализировали данные 21 взрослого добровольца с диагностированной шизофренией или биполярным расстройством. Участники эксперимента также принимали антипсихотические препараты и имели нарушения метаболизма, лишний вес, резистентность к инсулину и прочие патологии.

Добровольцы должны были соблюдать кетогенную диету, в которой примерно 10% калорий приходилось на углеводы, 30% на белки и 60% на жиры. Ученые еженедельно измеряли уровень кетонов в крови и отслеживали, как участники соблюдают диету. К концу эксперимента 14 пациентов полностью соблюдали режим, 6 — частично соблюдали режим и только один полностью нарушал режим лечения.

После четырех месяцев кетогенной диеты участники потеряли 10% массы тела, а окружность их талии уменьшилась на 11%. Кроме того, нормализовались кровяное давление, индекс массы тела, уровень сахара в крови и резистентность к инсулину. Участники также отметили, что у них улучшился сон и появилось больше удовлетворенности жизнью.

В среднем у добровольцев показатели психического здоровья улучшились на 31%, большая часть группы продемонстрировали клинически значимое улучшение.