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Нутрициолог объяснила, зачем считать калории
Питание и еда

Сегодня, 15:55

1 мин.

Нутрициолог объяснила, зачем считать калории

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Девушка считает калории.
Фото whitebalance.oatt/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, зачем нужно считать калории.

«Калории необходимо считать тем, кто хочет сбросить или набрать вес, а также сохранить свои текущие параметры. Также подсчет калорий важен для людей с сахарным диабетом, болезнями сердца или нарушением обмена веществ. Это позволит им эффективнее контролировать заболевания», — объяснила эксперт.

По словам нутрициолога, подсчет калорий помогает человеку понять, какие размеры порций ему подходят, и предотвращает переедание. Однако кроме подсчета калорий, важно уметь разбираться в ценности продуктов и выбирать более питательную пищу.

«Например, йогурт с орехами или сладкая газировка с картошкой фри на перекус будут примерно одинаковыми по калорийности. Но для похудения лучше выбрать первый вариант. Ведь в йогурте с орехами больше питательных веществ, они насыщают на долгое время», — отметила эксперт.

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