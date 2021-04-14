Кето-диета: кому она подойдет и с чего начать

Кето-диета — это схема питания для похудения. Главный принцип этой диеты — потребление продуктов с минимальным количеством углеводов. Рассказываем кому она подходит и чем может быть опасна и как составить меню на неделю.

Что такое кето-диета

Кетогенная диета — по определению National Library of Medicine, это диета, в которой основным источником энергии являются не углеводы, а жиры. Такой режим питания помогает снизить уровень сахара в крови и приводит к похудению за счет изменения метаболизма.

Кето-диета способствует образованию кетоновых тел в организме, вызывая такое состояние как кетоз. При активной физической нагрузке липолиз (использование жиров как источника энергии) начинается через 2-3 дня диеты, при пассивном образе жизни - на 7-9 день.

Изначально данная система питания применялась при лечение детей, страдающих эпилепсией.

Суть кето-диеты

Суть кето-диеты заключается в рационе питания с минимальным потреблением углеводов. В идеале — не больше 40-50 г в сутки. Постепенно надо достичь соотношения: жиры — 60-70%, белки — 20-30% и не более 10% углеводов. Иными словами, необходимо исключить почти все продукты с высоким содержанием углеводов — фрукты, овощи, крупы, мучное, шоколад, алкоголь.

Следующий важный пункт — калорийность. Если цель — похудение, то калорийность своего привычного дневного рациона надо снизить на 500 ккал. Если стоит задача набрать мышечную массу, то необходимо увеличить калораж на 500 ккал.

Количество приемов пищи должно быть не меньше пяти. С небольшими перерывами (не больше 3-4 часов). Перед сном можно и даже нужно питаться — последний прием пищи должен быть не более чем за три часа до отхода ко сну.

Нельзя забывать о жидкости. При кето-диете важно выпивать от трех литров воды в сутки (около 40 мл на 1 кг веса). Также крайне желательно уменьшить в рационе количество соли.

Один раз в неделю допускается «углеводная загрузка» (можно потреблять продукты с высоким содержанием углеводов), чтобы исключить срывы и, как следствие, депрессивное состояние.

Признаки кетоза

Кетоз — это повышенное содержание кетоновых тел в тканях организма. Кетоновые тела обычно образуются в результате метаболизма жиров и могут окисляться с выделением энергии. Повышение их содержания в тканях организма происходит в результате нарушения метаболизма жиров, например, при сахарном диабете или длительном голодании (определение Толкового словаря по медицине).

Основные признаки кетоза:

1. Ацетоновый запах изо рта;

2. Повышение кетоновых тел в моче;

3. Временный упадок сил;

4. Раздражительность;

5. Бессоница.

Кето-диета и ее виды

Кето-диета — довольно обширное понятие, внутри которого есть свои разновидности:

· классическая (стандартная): 75% ккал приходится на жиры, 20% отводится на белки и всего 5% на углеводы;

· модифицированная: на жиры приходится 40% рациона, а на белки и углеводы — по 30%;

· целевая: в дни занятий спортом увеличивается количество углеводов и снижаются жиры, в остальное время соблюдается стандартная кето-диета;

· циклическая: для спортсменов, которые наращивают сухую мышечную массу, четыре дня соблюдается стандартная кето-диета, два дня — «углеводная загрузка» плюс день — переходный;

· кетогенная диета с повышенным содержанием белка: количество углеводов остается на прежде уровне, а белки увеличиваются до 30-35%. Тем самым на жиры остается около 60%. Эта диета подходит пожилым и бодибилдерам — людям, которым важно сохранить мышечную массу;

· ограниченная: урезается количество не только углеводов, но и калорий. Такой тип применяется при лечении онкобольных;

· вегетарианская, или веганская: происходит замещение нутриентов — белки/жиры растительного происхождения вместо животного;

· грязная: при тех же пропорциях макронутриентов (жиры 70-75%, белки — 20% и углеводы — 5%) разрешены нездоровые кето-продукты: бекон, колбасы, газировка без сахара, фаст-фуд с высоким содержание жира. Но это скорее вынужденная мера для питания во время путешествий.

Плюсы и минусы

Плюсы кето-диеты

1. Быстрое снижение веса. Результаты от подобного рода похудения более стабильны в сравнении с диетами, направленными на урезание калоража.

2. Восстановление эндокринной системы. Согласно исследованиям западных ученых, женщины с поликистозом яичников не только похудели, но и излечились от бесплодия. Также у пациентов с лимфедемой (причиной которой является закупорка лимфатической системы) наметилась позитивная динамика к выздоровлению.

3. Снижение риска возникновения диабета 2-го типа. Из-за отсутствия резких скачков глюкозы уровень инсулина стабилен, что уменьшает вероятность развития диабета 2-го типа.

4. Нормализация уровня холестерина. «Плохой» холестерин замещается «хорошим», что снижает риск атеросклероза .

5. Укрепление нервной системы. Кето-диету активно используют в борьбе с эпилепсией, болезнью Альцгеймера, нервными расстройствами и тревожными состояниями.

Минусы кето-диеты

1. Запрещено людям, имеющим проблемы с печенью и почками, — высокое содержание белка и жиров может нанести серьезный вред.

2. Кратковременный эффект для больных диабетом 2-го типа — инсулин может снова повыситься при возвращении к углеводосодержащей пище.

3. «Кето-грипп». При переходе на кето-диету в первые несколько дней из-за нехватки углеводов может наступить «кето-грипп» — негативное эмоционально-физическое состояние (апатия, раздражительность, упадок сил, тошнота). Обычно проходит достаточно быстро.

4. Временная потеря веса при неточном соблюдении диеты .

5. Недостаток витаминов и полезных микроэлементов, получаемых из «запрещенных» овощей и фруктов.

6. Проблемы с ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), а именно запоры — в связи с недостатком растительных волокон из зерновых и бобовых.

И, конечно, самое главное — необходимо проконсультироваться с врачом перед тем, как переходить на кетогенный план питания.

Основы питания на кето-диете

Что можно есть на кетогенной диете

Основой кето-диеты являются продукты с низким содержанием углеводов. Они составляют около 80% всего рациона:

· Мясные продукты (свинина, баранина, утка, гусь), мясные консервы (паштет, бекон, колбаса, ветчина), субпродукты.

· Рыба и морепродукты. Семга, лосось, сайра (жирные сорта рыбы), любые морепродукты, рыбные консервы.

· Орехи и семена (все виды).

· Масла и жиры. Растительные масла, сливочное масло.

· Молочные продукты и яйца, жирные творог, сметана, сливки, жирные сорта сыра, яйца.

· Овощи и фрукты. Капуста (брокколи, брюссельская, пекинская, белокочанная, цветная), грибы, огурцы, кабачки, оливки, авокадо, любая зелень, кокос, грейпфрут, малина, ежевика, лимон.

Что нельзя есть на кетогенной диете

Кето-диета не исключает полностью углеводы, 5% остается в рационе. Но, чтобы войти в состояние кетоза, необходимо ограничить количество высокоуглеводных продуктов:

· Любые крупы. Рис, гречка, овсянка.

· Фрукты и ягоды.

· Сахар и сахаросодержащие продукты (соки, газировки, джемы).

· Выпечка (хлеб, сладости).

· Крахмалистые овощи (картофель, тыква, свекла, морковь).

· Фаст-фуд (бургеры, картофель фри, пицца).

Меню на неделю

Приведем ориентировочное меню на неделю, составленное из доступных продуктов. Сразу оговоримся, что кето-диета достаточно дорогое удовольствие, так как включает в себя большое количество мяса и рыбы.

Завтрак Перекус Обед Ужин Понедельник омлет, овощной салат миндаль вареная куриная грудка с овощным салатом запеченные овощи и куриные окорочка Вторник запеченный лосось, помидоры черри сыр жареная рыба с овощным салатом жареный сыр Среда яичница, бекон кешью стейк на гриле с овощами творог 9%, сметана 20% Четверг вареное яйцо, 1/2 авокадо, малосольная рыба смузи из авокадо, зелени, 1/2 яблока запеченная семга и овощной салат рыбные тефтели под сливочным соусом Пятница творог 9%, сметана 20% вареное яйцо азу из говядины с брокколи салат цезарь без сухариков Суббота яичница, помидор, грибы протеиновый коктейль жареная свинина с овощами творог 9%, кефир Воскресенье сырники, сметана 20% яичница куриная печень в сливочном соусе, брюссельская капуста греческий салат

Результаты

Кето-диета заставляет организм работать в новом формате: жиры не откладываются про запас, а являются основным источником энергии, запуская процесс кетоза. Подобный тип питания довольно сытный, высокая калорийность способствует отсутствию срывов. И достаточно легко придерживаться 1200-1300 ккал в сутки. Из-за внушительного количестве белков и жиров, килограммов за неделю уходит немного. Но за месяц реально сбросить около 3-5 кг. Правда, много зависит от индивидуальных особенностей.

Противопоказания

Противопоказаниями для кето-диеты являются:

· Беременность и период грудного вскармливания

· Пожилой и детский возраст

· Заболевания почек и печени, проблемы с жкт, сердечно-сосудистой системой, диабет 1 типа.

Так же нужно понимать, что несбалансированная диета (в нашем случае отказ от клетчатки, овощей и фруктов) может навредить ослабленному организму.

Вопросы и ответы о кето-диете

Полезна или вредна данная диета?

На этот вопрос нет однозначного ответа. У кето-диеты есть как положительные эффекты, так и побочные. Какие из них будут возобладать — зависит от множества факторов: точность соблюдения диеты, длительность, качество продуктов и, конечно, индивидуальные особенности организма. Самый лучший вариант — перед началом сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Почему на кето нельзя есть сахар и крахмал?

Сахар — это не просто углеводы, а быстрые углеводы. При его употреблении в пищу организм насыщается именно им, а не жирами. Если в рационе есть сахар или его проявления, то такое питание не соответствует принципам кето.

А можно ли алкоголь на кето-диете? И какой?

Любой алкоголь усиливает аппетит и не способствует похудению. На кето-диете допускаются спиртные напитки только в малых количествах и с низким содержанием углеводов — виски, водка, вино, шампанское. Пиво и коктейли никак не сочетаются с кето-диетой.