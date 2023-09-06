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Сегодня, 20:05

Нутрициолог рассказала, можно ли пить сок облепихи на голодный желудок

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Фото istockphoto.com/Chernetskaya

Нутрициолог Ника Сергунина рассказала «СЭ», как без вреда для здоровья употреблять сок из облепихи.

«Облепиху лучше употреблять в пищу в свежем виде. Пить сок из нее нужно после еды, чтобы не раздражать слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта», — сказала Сергунина «СЭ».

Также эксперт отметила, что если вы хотите съесть или добавить в чай замороженную ягоду, то предварительно стоит ее разморозить естественным образом при комнатной температуре. Так сохраняются все полезные свойства облепихи.

Ранее «СЭ» рассказывал о пользе и вреде граната.

Польза и&nbsp;вред облепихи. Облепиха: в чем польза и вред для здоровья

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