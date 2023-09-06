Нутрициолог рассказала, можно ли пить сок облепихи на голодный желудок
Нутрициолог Ника Сергунина рассказала «СЭ», как без вреда для здоровья употреблять сок из облепихи.
«Облепиху лучше употреблять в пищу в свежем виде. Пить сок из нее нужно после еды, чтобы не раздражать слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта», — сказала Сергунина «СЭ».
Также эксперт отметила, что если вы хотите съесть или добавить в чай замороженную ягоду, то предварительно стоит ее разморозить естественным образом при комнатной температуре. Так сохраняются все полезные свойства облепихи.
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