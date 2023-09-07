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Сегодня, 12:35

Эксперт объяснила, как правильно выбрать говяжий язык

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Фото istockphoto.com/rLyudmilaZavyalova

Нутрициолог Ника Сергунина рассказала «СЭ», на что обращать внимание при покупке говяжьего языка. В первую очередь рекомендуется посмотреть на его цвет.

«Говяжий язык должен быть фиолетового или розового оттенка. Если он бледно-розовый, это признак того, что продукт подвергался заморозке. Язык должен быть плотным и упругим. Можно надавить на язычок пальцем: если ямка после нажатия практически сразу исчезнет, то это значит, что продукт свежий», — сказала «СЭ» Сергунина.

Специалист отметила, что стоит обратить внимание и на запах. Говяжий язык пахнет только сырым мясом, а вот другие запахи должны насторожить.

Ранее эксперт рассказал «СЭ», что полезнее: курица или индейка.

Как правильно варить говяжий язык в&nbsp;кастрюле и&nbsp;мультиварке. Как правильно варить говяжий язык

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