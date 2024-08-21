Облепиха: польза и вред для здоровья
Облепиха представляет собой небольшое дерево или кустарник, который покрыт колючками. В период плодоношения его ветки словно облеплены ягодами, отсюда и название «облепиха».
Родиной растения считается Восточная Азия. Издревле ягоды широко применялись в медицине благодаря их полезным свойствам. После XIX века ее выращивали в качестве живой изгороди.
Сегодня выведены разные сорта облепихи, в том числе и садовые, без колючек. А плоды растения широко применяются в кулинарии, традиционной и народной медицине. Рассказываем обо всех свойствах этой ягоды.
Калорийность и БЖУ облепихи
Полезная суточная норма облепихи составляет 50-100 г в день. При этом на 100 г продукта приходится 82 ккал.
В 100 г:
- белков — 1,2 г;
- жиров — 5,4 г;
- углеводов — 5,7 г.
Польза облепихи
Содержит витамины и микроэлементы
-
витамин С — 200 мг;
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бета-каротин — 1,5 мг;
-
витамин Е — 5 мг;
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марганец — 0,93 мг;
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медь — 240 мкг.
Оказывает противовоспалительное действие
Облепиха содержит антиоксиданты: кверцетин, изорамнетин, кемпферол и фитонциды. За счет этого ягоды оказывают противовоспалительный эффект, замедляют процессы старения, улучшают регенерацию тканей.
Улучшает состояние волос и ногтей
В состав облепихи входят стерины, жирные кислоты, фенольные вещества, что помогает снижать уровень холестерина в крови, улучшать состояние кожи и волос.
Укрепляет иммунитет
Экстракт облепихи укрепляет иммунную систему и уменьшает действие токсина, который подавляет ответную реакцию организма на болезнетворные вирусы и бактерии.
Улучшает работу пищеварения
Благотворное влияние на здоровье оказывают не только ягоды облепихи. Например, экстракт коры ускоряет восстановление слизистой оболочки желудка.
Полезна для здоровья глаз
Жирные кислоты в семенах облепихи и маслах мякоти уменьшают сухость глаз.
Вред облепихи
Облепиха противопоказана при совместном использовании с антикоагулянтами (препараты, которые влияют на вязкость крови, замедляют ее свертываемость). Эта ягода повышает риск кровотечения.
Облепиха может снизить артериальное давление. Поэтому гипотоникам стоит употреблять плоды с осторожностью.
Также противопоказаниями считаются аллергия, обострение заболеваний печени и желчного пузыря, гастрит с повышенной кислотностью, мочекаменная болезнь.
Облепиха в медицине
Популярный способ использования в современной медицине — применение облепихового масла (как внутреннее, так и наружное).
Перед применением любых народных средств лучше проконсультироваться с врачом.
При заболеваниях органов пищеварения
Внутрь масло применяется для заживления слизистых при гастрите, хроническом колите, неспецифическом язвенном колите.
При ожогах
Из масла облепихи изготавливаются кремы. Например, выпускается лекарственный препарат, который способствует заживлению ран, ожогов, используется при инфекционных заболеваниях кожи.
Рецепты с облепихой
Чай из облепихи
Ингредиенты:
-
облепиха — 300 г;
-
корень имбиря — 10-20 г;
-
лайм — 1/2 шт.;
-
вода — 1 л;
-
розмарин — 2-3 веточки.
Способ приготовления:
-
Корень имбиря очистить.
-
Измельчить в блендере облепиху и имбирь.
-
Выдавить сок лайма.
-
Залить водой (60 °C), добавить веточки розмарина.
-
Дать настояться 10-15 минут.
Яблочный уксус с облепихой
Ингредиенты:
-
яблоки любого сорта — 8-9 шт.;
-
вода — 3 л;
-
ягоды облепихи — 150-200 г;
-
веточки розмарина — 1-2 шт.
Способ приготовления:
-
Яблоки очистить от червоточин, по возможности сохраняя кожуру, косточки, перегородки.
-
Пропустить яблоки через соковыжималку, собрать жмых.
-
Выложить полученную смесь в банку (стерилизованную или вымытую с содой).
-
Добавить ягоды облепихи и розмарин.
-
Залить смесь кипяченой горячей водой, она должна полностью покрыть яблоки.
-
Поставить в теплое место.
-
Через две недели процедить жидкость через марлю и перелить в большие банки для брожения.
-
Убрать в теплое место еще на две недели.
-
Не взбалтывая, готовый уксус перелить в бутылки.
-
Бутылки закупорить.
-
Хранить в темном месте при температуре до 20 градусов.
Салат из спаржи и облепихи
Ингредиенты:
-
кускус — 100 г;
-
вода — 1 стакан;
-
стебли спаржи — 5 шт.;
-
редис — 5 шт.;
-
свежий зеленый горошек — 100 г;
-
свежие грибы — 150-200 г;
-
сок лимона — 30-50 мл;
-
оливковое масло — 2 ст. л.;
-
ягоды облепихи — 2 ст. л.;
-
зеленый лук — по вкусу.
-
соль, перец, базилик — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Отварить кускус.
-
Вымыть спаржу, нарезать ее и редис на средние кусочки.
-
Редис положить в небольшую миску, добавить соль, лимонный сок.
-
Оставить мариноваться на десять минут.
-
Разогреть на сковороде масло, обжарить зеленый горошек 2-3 минуты.
-
Добавить нарезанную спаржу, сухой базилик и лимонный сок.
-
Оставить на сковороде на 3-4 минуты.
-
Обжарить отдельно грибы.
-
Нарезать зеленый лук.
-
Добавить ягоды облепихи.
-
В миске все смешать.
-
Добавить оливковое масло.
Как выбрать облепиху
Сезон сбора облепихи приходится на начало сентября. При покупке ягод следует обратить внимание на их внешний вид и запах. Облепиха должна быть мягкая, но при этом упругая. Ягода должна обладать ярко выраженным ароматом. Как правило, плоды довольно мелкие.
Как хранить облепиху
Самый популярный способ хранения облепихи — в замороженном виде.
Совет по заморозке:
-
Тщательно промыть ягоды.
-
Выложить тонким слоем на полотенце, просушить.
-
Заморозить на доске или противне.
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Разложить по пакетам или контейнерам для дальнейшего хранения в морозильной камере.
Срок хранения в замороженном виде — один год. В свежем виде облепиха хранится в холодильнике около одного месяца.