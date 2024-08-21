Облепиха: польза и вред для здоровья

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Облепиха представляет собой небольшое дерево или кустарник, который покрыт колючками. В период плодоношения его ветки словно облеплены ягодами, отсюда и название «облепиха».

Родиной растения считается Восточная Азия. Издревле ягоды широко применялись в медицине благодаря их полезным свойствам. После XIX века ее выращивали в качестве живой изгороди.

Сегодня выведены разные сорта облепихи, в том числе и садовые, без колючек. А плоды растения широко применяются в кулинарии, традиционной и народной медицине. Рассказываем обо всех свойствах этой ягоды.

Калорийность и БЖУ облепихи

Полезная суточная норма облепихи составляет 50-100 г в день. При этом на 100 г продукта приходится 82 ккал.

В 100 г:

белков — 1,2 г;

жиров — 5,4 г;

углеводов — 5,7 г.

Польза облепихи

Содержит витамины и микроэлементы

витамин С — 200 мг;

бета-каротин — 1,5 мг;

витамин Е — 5 мг;

марганец — 0,93 мг;

медь — 240 мкг.

Фото istockphoto.com/iloliloli

Оказывает противовоспалительное действие

Облепиха содержит антиоксиданты: кверцетин, изорамнетин, кемпферол и фитонциды. За счет этого ягоды оказывают противовоспалительный эффект, замедляют процессы старения, улучшают регенерацию тканей.

Улучшает состояние волос и ногтей

В состав облепихи входят стерины, жирные кислоты, фенольные вещества, что помогает снижать уровень холестерина в крови, улучшать состояние кожи и волос.

Укрепляет иммунитет

Экстракт облепихи укрепляет иммунную систему и уменьшает действие токсина, который подавляет ответную реакцию организма на болезнетворные вирусы и бактерии.

Улучшает работу пищеварения

Благотворное влияние на здоровье оказывают не только ягоды облепихи. Например, экстракт коры ускоряет восстановление слизистой оболочки желудка.

Полезна для здоровья глаз

Жирные кислоты в семенах облепихи и маслах мякоти уменьшают сухость глаз.

Фото istockphoto.com/PeopleImages

Вред облепихи

Облепиха противопоказана при совместном использовании с антикоагулянтами (препараты, которые влияют на вязкость крови, замедляют ее свертываемость). Эта ягода повышает риск кровотечения.

Облепиха может снизить артериальное давление. Поэтому гипотоникам стоит употреблять плоды с осторожностью.

Также противопоказаниями считаются аллергия, обострение заболеваний печени и желчного пузыря, гастрит с повышенной кислотностью, мочекаменная болезнь.

Облепиха в медицине

Популярный способ использования в современной медицине — применение облепихового масла (как внутреннее, так и наружное).

Перед применением любых народных средств лучше проконсультироваться с врачом.

При заболеваниях органов пищеварения

Внутрь масло применяется для заживления слизистых при гастрите, хроническом колите, неспецифическом язвенном колите.

Фото istockphoto.com/Svetlana Khoroshilova

При ожогах

Из масла облепихи изготавливаются кремы. Например, выпускается лекарственный препарат, который способствует заживлению ран, ожогов, используется при инфекционных заболеваниях кожи.

Рецепты с облепихой

Чай из облепихи

Ингредиенты:

облепиха — 300 г;

корень имбиря — 10-20 г;

лайм — 1/2 шт.;

вода — 1 л;

розмарин — 2-3 веточки.

Фото Freepik

Способ приготовления:

Корень имбиря очистить. Измельчить в блендере облепиху и имбирь. Выдавить сок лайма. Залить водой (60 °C), добавить веточки розмарина. Дать настояться 10-15 минут.

Яблочный уксус с облепихой

Ингредиенты:

яблоки любого сорта — 8-9 шт.;

вода — 3 л;

ягоды облепихи — 150-200 г;

веточки розмарина — 1-2 шт.

Фото istockphoto.сom/Yuliya Padina

Способ приготовления:

Яблоки очистить от червоточин, по возможности сохраняя кожуру, косточки, перегородки. Пропустить яблоки через соковыжималку, собрать жмых. Выложить полученную смесь в банку (стерилизованную или вымытую с содой). Добавить ягоды облепихи и розмарин. Залить смесь кипяченой горячей водой, она должна полностью покрыть яблоки. Поставить в теплое место. Через две недели процедить жидкость через марлю и перелить в большие банки для брожения. Убрать в теплое место еще на две недели. Не взбалтывая, готовый уксус перелить в бутылки. Бутылки закупорить. Хранить в темном месте при температуре до 20 градусов.

Салат из спаржи и облепихи

Ингредиенты:

кускус — 100 г;

вода — 1 стакан;

стебли спаржи — 5 шт.;

редис — 5 шт.;

свежий зеленый горошек — 100 г;

свежие грибы — 150-200 г;

сок лимона — 30-50 мл;

оливковое масло — 2 ст. л.;

ягоды облепихи — 2 ст. л.;

зеленый лук — по вкусу.

соль, перец, базилик — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Andrey Zhuravlev

Способ приготовления:

Отварить кускус. Вымыть спаржу, нарезать ее и редис на средние кусочки. Редис положить в небольшую миску, добавить соль, лимонный сок. Оставить мариноваться на десять минут. Разогреть на сковороде масло, обжарить зеленый горошек 2-3 минуты. Добавить нарезанную спаржу, сухой базилик и лимонный сок. Оставить на сковороде на 3-4 минуты. Обжарить отдельно грибы. Нарезать зеленый лук. Добавить ягоды облепихи. В миске все смешать. Добавить оливковое масло.

Как выбрать облепиху

Сезон сбора облепихи приходится на начало сентября. При покупке ягод следует обратить внимание на их внешний вид и запах. Облепиха должна быть мягкая, но при этом упругая. Ягода должна обладать ярко выраженным ароматом. Как правило, плоды довольно мелкие.

Фото istockphoto.сom/Elena Rui

Как хранить облепиху

Самый популярный способ хранения облепихи — в замороженном виде.

Совет по заморозке:

Тщательно промыть ягоды. Выложить тонким слоем на полотенце, просушить. Заморозить на доске или противне. Разложить по пакетам или контейнерам для дальнейшего хранения в морозильной камере.

Срок хранения в замороженном виде — один год. В свежем виде облепиха хранится в холодильнике около одного месяца.