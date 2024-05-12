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Нормальный пульс: какой должен быть и норма по возрастам
Здоровье

Сегодня, 09:00

5 мин.

Какой пульс считается хорошим: норма по возрастам

М. Сальникова , М. Ярыгина , Н. Корявцева
Женщина смотрит на смарт-часы
Фото istockphoto.com/Nastasic
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Нормальный пульс — один из ключевых показателей общего состояния здоровья. Если он постоянно находится вне нормального диапазона, это может быть признаком серьезного заболевания. О том, какой пульс считается нормальным и почему он может отклоняться от нормы, рассказали кардиолог Марина Ярыгина и невролог Наталья Корявцева.

Что такое пульс

Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — это колебания стенок кровеносных сосудов, которые происходят в результате работы сердца. Пульсируют все кровеносные сосуды: артерии, вены, капилляры. Поэтому «бьющиеся» в период напряжения сосуды на висках и на лбу — тоже в широком смысле пульс. Но обычно, когда говорят об этом показателе, имеют в виду артериальный пульс. Именно его частоту измеряют на запястье (на лучевой артерии) и на шее (на сонной артерии). Частота пульса — это количество колебаний стенок артерии за минуту (или другой временной отрезок).

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Кроме частоты пульса оцениваются его ритмичность, напряжение, наполнение и частота сердечных сокращений (ЧСС).

Пульс (то есть частота пульса) в норме всегда должен соответствовать частоте сердечных сокращений.
Марина Ярыгина
Врач-кардиолог

Какой пульс считается нормальным

Показатели нормы меняются в течение жизни. С возрастом величина пульса уменьшается. Максимальная частота — у новорожденных.

У новорожденных пульс в норме может быть и 130, и 150 ударов в минуту. К 14 годам показатель приближается к параметрам взрослого человека.
Марина Ярыгина
Врач-кардиолог

Для взрослого здорового человека нормальным считается пульс от 60 до 90 ударов в минуту в состоянии покоя. Такой большой диапазон объясняется тем, что норма определяется индивидуально, поскольку зависит от состояния здоровья, веса, роста, пищевых привычек, уровня физической подготовки и других факторов.

При повышенной физической нагрузке частота пульса увеличивается.

При физической нагрузке можно достичь максимальной ЧСС — это самая высокая частота, при которой человек хорошо себя чувствует. Показатель зависит от возраста и может рассчитываться по упрощенной формуле: 220 минус возраст.
Марина Ярыгина
Врач-кардиолог
Измеряют пульс у пациента
Фото istockphoto.com/andreswd

Норма пульса по возрастам

Для оценки состояния здоровья в расчет берутся такие показатели частоты:

  • 5 лет — 95-100 ударов в минуту;

  • 10 лет — 80-85 ударов;

  • 15 лет — 75-80 ударов;

  • 25-55 лет — 72-77 ударов:

  • старше 55 лет — 70-75 ударов.

У взрослых здоровых людей нет четкой зависимости нормы частоты пульса от пола и возраста.
Марина Ярыгина
Врач-кардиолог

Показатели усредненные, так же как и цифры «нормального» давления. Если пульс не отклоняется от пределов 60-90 ударов в минуту — он нормальный.

Из-за чего может измениться пульс

Частота пульса может меняться даже в течение дня, и это не будет признаком заболевания. Нормальными считаются отклонения в следующих случаях:

  • учащение после еды;

  • учащение при повышении температуры (как воздуха, так и тела);

  • учащение при беременности (так как увеличивается объем циркулирующей крови);

  • замедление у профессиональных спортсменов.

Регулярные аэробные нагрузки (бег, плавание) могут привести к снижению пульса в состоянии покоя. При регулярных тренировках сердце становится сильнее, что позволяет ему перекачивать больше крови за каждый удар.
Наталья Корявцева
Невролог
Друзья бегают трусцой
Фото istockphoto.com/filadendron

На частоту пульса может влиять образ жизни. Например, пульс и частота сердечных сокращений увеличиваются под воздействием:

  • кофеина;

  • алкоголя;

  • никотина;

  • некоторых лекарств;

  • стресса.

Постоянный стресс может привести к опасному учащению пульса. Это сопровождается увеличением уровня кортизола и может привести к гипертонии, диабету и ожирению.
Наталья Корявцева
Невролог

Влиять на изменение пульса могут и некоторые заболевания:

  • при заболеваниях щитовидной железы (гипертиреозе и гипотиреозе) пульс может как учащаться, так и замедляться;

  • при анемии — учащаться;

  • при нарушении работы сердца — замедляться и учащаться.

Заболевания, на которые может указывать изменение пульса в ту или другую сторону, легко пропустить.

Часто человек привыкает к высокому пульсу, поэтому не замечает изменений в работе сердца. Или, наоборот, игнорирует дефицит пульса, хотя он проявляется внезапными головокружениями или слабостью.
Марина Ярыгина
Врач-кардиолог

Поэтому крайне желательно периодически проверять частоту пульса и своевременно обращаться к врачу, если изменения становятся существенными. Доктор поможет выявить причины и при необходимости назначит лечение.

И, конечно, стоит отказаться от алкоголя и курения, а также снизить уровень стресса.

Повышенные физические и психоэмоциональные нагрузки приводят к раннему истощению резервов организма. Они у каждого свои, индивидуальные, часто наследственно предрасположенные. Без помощи врача резервы сложно определить.
Марина Ярыгина
Врач-кардиолог
Медицина
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