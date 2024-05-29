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Сколько кальция в орехах и сухофруктах
Питание и еда

Сегодня, 19:45

1 мин.

Нутрициолог рассказала, сколько кальция содержится в орехах и сухофруктах

Сухофрукты и орехи.
Фото istockphoto.com
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Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала «СЭ» о значении кальция для тела человека. Микроэлемент является основой костной ткани и зубов, также он влияет на свертываемость крови. Однако он не вырабатывается в организме, поэтому важно знать в каких продуктах его содержание максимальное.

Орехи и сухофрукты содержат в себе более половины дневной нормы кальция. В 100 г миндаля содержится 269 мг кальция. Однако им нельзя злоупотреблять, потому что в 30 г ореха содержится 10% суточной потребности в калориях.

Пять плодов инжира обеспечивают 10% суточной нормы кальция, вместе с этим растение положительно воздействует на работу ЖКТ, так как содержит клетчатку.

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