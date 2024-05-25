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Заслуженный врач РФ рассказала о пользе овощного бульона
Питание и еда

Сегодня, 15:30

1 мин.

Заслуженный врач РФ рассказала о пользе овощного бульона

Мария Маковей
Автор
Овощной бульон и овощи
Фото beats3/istockphoto.com
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Заслуженный врач РФ Ольга Шарапова в беседе с «СЭ» отметила, что овощной бульон богат витаминами и минералами, а также способствует укреплению иммунитета и улучшению пищеварения. Эксперт подчеркнула, что в отличие от мясных, овощной бульон содержит меньше жиров и холестерина.

Кроме того, блюдо снижает риск развития онкологических заболеваний ЖКТ, помогает бороться с воспалениями, которые приводят к диабету, артриту и болезням сердца.

«Бульон предотвращает катаракту и идет на пользу зрению. Но важно выбирать правильные овощи. Вареная морковь богата бета-каротином, который преобразуется в витамин А. Именно он поддерживает здоровье глаз», — добавила доктор.

Также благодаря высокому содержанию клетчатки овощной бульон хорошо насыщает, что позволяет контролировать чувство голода.

Однако полностью отказываться от животной пищи специалист не рекомендует. Такая еда содержит незаменимые аминокислоты, которые важны для организма.

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