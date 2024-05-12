Что такое инулин: польза и вред для организма
Пребиотик — это неперевариваемое соединение, которое изменяет состав или активность кишечной микробиоты, оказывая тем самым благоприятное воздействие на организм.
Подобных веществ достаточно много, и одно из них — инулин.
Как работает этот пребиотик, какую пользу дает организму и в каких продуктах содержится — рассказала интегративный нутрициолог Омирова Екатерина.
Что такое инулин
Инулин — водорастворимый углевод (олигосахарид), состоящий из нескольких десятков молекул фруктозы. Растения запасают его вместе с крахмалом. У инулина сладкий вкус, и его часто добавляют в пищевой промышленности. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг увидите это название на этикетках. Во многих продуктах инулин выступает как подсластитель.
Как работает пребиотик
Инулин по своей природе относится к растворимой форме пищевых волокон и является пребиотиком для микробиоты кишечника.
Если говорить проще, то пребиотик — пища для пробиотиков. Это полезные бактерии, которые ферментируют не перевариваемые человеком пищевые волокна. Пребиотики помогают росту и жизнедеятельности пробиотиков и тем самым улучшают микрофлору кишечника.
Польза инулина
- Является натуральным сорбентом. Способствует выведению радионуклидов (поврежденных клеток) и тяжелых металлов.
- Понижает концентрацию глюкозы в крови, что способствует профилактике диабета второго типа и инсулинорезистентности.
- Влияет на популяцию бифидо- и лактобактерий, что, в свою очередь, оказывает противовоспалительное действие на толстый кишечник.
- Стимулирует рост и обновление клеток слизистой, увеличивает всасывание воды и солей, регулирует кислотно-щелочной баланс и поддерживает микробное равновесие.
- Улучшает желчеотток, выводит избыточный аммиак с мочой, оказывает иммуностимулирующее действие.
- Увеличивает всасывание кальция и магния. Было проведено исследование, где в течение трех месяцев женщинам в период постменапаузы давали инулин. Усвоение кальция увеличилось на 40%.
Вред инулина
В целом инулин абсолютно безопасен. Но во всем нужно знать меру. Если в организме слишком много инулина, могут появиться неприятные симптомы:
- вздутие живота;
- запоры или диарея;
- спазмы в области живота.
В каких продуктах содержится инулин
Больше всего инулина содержится в цикории — 68% от всего порошка. Именно поэтому этот напиток так полезен.
Также инулин содержится в:
- топинамбуре;
- батате;
- луке-порее;
- артишоках;
- хурме;
- травах: одуванчике лекарственном, девясиле высоком, лопухе большом (корнях).
Впрочем, не стоит воспринимать инулин как панацею. Если наблюдаете у себя проблемы с ЖКТ, то необходимо обратиться к специалисту. А нутрициолог поможет подобрать рацион и внедрить в жизнь полезные привычки.