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Инулин: что это такое, польза и вред, в каких продуктах содержится
Питание и еда

Сегодня, 19:00

3 мин.

Что такое инулин: польза и вред для организма

Екатерина Омирова
Интегративный нутрициолог
Инулин при болезнях ЖКТ.
Фото www.istockphoto.com/PeopleImages
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Пребиотик — это неперевариваемое соединение, которое изменяет состав или активность кишечной микробиоты, оказывая тем самым благоприятное воздействие на организм.

Подобных веществ достаточно много, и одно из них — инулин.

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Как работает этот пребиотик, какую пользу дает организму и в каких продуктах содержится — рассказала интегративный нутрициолог Омирова Екатерина.

Что такое инулин

Инулин — водорастворимый углевод (олигосахарид), состоящий из нескольких десятков молекул фруктозы. Растения запасают его вместе с крахмалом. У инулина сладкий вкус, и его часто добавляют в пищевой промышленности. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг увидите это название на этикетках. Во многих продуктах инулин выступает как подсластитель.

Инулин порошковый
Фото www.istockphoto.com/HeikeRau

Как работает пребиотик

Инулин по своей природе относится к растворимой форме пищевых волокон и является пребиотиком для микробиоты кишечника.

Если говорить проще, то пребиотик — пища для пробиотиков. Это полезные бактерии, которые ферментируют не перевариваемые человеком пищевые волокна. Пребиотики помогают росту и жизнедеятельности пробиотиков и тем самым улучшают микрофлору кишечника.

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Польза инулина

  • Является натуральным сорбентом. Способствует выведению радионуклидов (поврежденных клеток) и тяжелых металлов.
  • Понижает концентрацию глюкозы в крови, что способствует профилактике диабета второго типа и инсулинорезистентности.
  • Влияет на популяцию бифидо- и лактобактерий, что, в свою очередь, оказывает противовоспалительное действие на толстый кишечник.
  • Стимулирует рост и обновление клеток слизистой, увеличивает всасывание воды и солей, регулирует кислотно-щелочной баланс и поддерживает микробное равновесие.
  • Улучшает желчеотток, выводит избыточный аммиак с мочой, оказывает иммуностимулирующее действие.
  • Увеличивает всасывание кальция и магния. Было проведено исследование, где в течение трех месяцев женщинам в период постменапаузы давали инулин. Усвоение кальция увеличилось на 40%.
ЖКТ
Фото www.istockphoto.com/Meeko Media

Вред инулина

В целом инулин абсолютно безопасен. Но во всем нужно знать меру. Если в организме слишком много инулина, могут появиться неприятные симптомы:

  • вздутие живота;
  • запоры или диарея;
  • спазмы в области живота.

В каких продуктах содержится инулин

Больше всего инулина содержится в цикории — 68% от всего порошка. Именно поэтому этот напиток так полезен.

Цикорий в чашке
Фото www.istockphoto.com/Solstizia

Также инулин содержится в:

  • топинамбуре;
  • батате;
  • луке-порее;
  • артишоках;
  • хурме;
  • травах: одуванчике лекарственном, девясиле высоком, лопухе большом (корнях).

Впрочем, не стоит воспринимать инулин как панацею. Если наблюдаете у себя проблемы с ЖКТ, то необходимо обратиться к специалисту. А нутрициолог поможет подобрать рацион и внедрить в жизнь полезные привычки.

Советы и рекомендации
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