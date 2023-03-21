Невролог назвал продукт, который защитит от деменции

В издании «Кубанские новости» поделились рекомендацией врача-невролога Игоря Сергеева, которая поможет предотвратить возрастные изменения мозга и развитие деменции. По словам специалиста, достаточно регулярно включать в рацион зелень и листовые овощи такие, как петрушка, кинза, салат, рукола и прочие. Однако ежедневная порция не должна превышать 150 г.

Игорь Сергеев отметил, что регулярное употребление зелени поможет не только омолодить мозг и защитить от старческого слабоумия, но и окажет благотворное влияние на все системы организма: приведет сосуды в тонус, укрепит дыхательную систему, нормализует работу эндокринной системы, уменьшит воспаление в суставах, поможет крови очиститься, а пищеварению активизироваться.

Как пишет издание, листовая зелень — источник витаминов, минералов, антиоксидантов и энзимов, способствующих расщеплению жиров, белков и углеводов. Поэтому, добавляя немного этого продукта в каждый прием пищи, вы помогаете организму быстрее и качественнее перерабатывать и усваивать еду и полезные вещества.

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