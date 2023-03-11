5 полезных комнатных растений, которые должны быть у каждого

Домашние растения не только украшают интерьер и радуют глаз, но и могут быть полезны для здоровья. Они успокаивают нервную систему, дарят положительные эмоции и даже улучшают качество воздуха. Выращивать цветы могут все, и речь идет не только о кактусах.

Биолог Вера Новикова рассказала, на что ориентироваться при выборе комнатных растений, и посоветовала пять самых неприхотливых и полезных цветов.

Критерии выбора растений для дома

Существует несколько нюансов, которые важно учитывать при выборе комнатных растений:

Неприхотливость в уходе

Принимая решение принести домой горшок с цветком, следует знать, что поливом взаимоотношения с ним не ограничатся. Да и поливать придется по графику, а не когда получится. Чтобы растение хорошо себя чувствовало, его нужно очищать от пыли и опавших листьев, рыхлить землю, подкармливать удобрениями, обрезать и пересаживать. Зимой некоторые растения нуждаются в дополнительном освещении — том самом, которое окрашивает окна в загадочный фиолетовый. Желательно выяснить все особенности ухода за растением заранее, а не после покупки.

Светолюбивость

Наблюдать за тем, как растение медленно умирает от недостатка света или от его избытка, — сомнительное удовольствие. Поэтому нужно выбирать цветок, который будет себя комфортно чувствовать именно в вашей квартире.

При этом следует помнить о том, что размещать горшки в спальне нежелательно. Бытует заблуждение, что растения обеспечат более чистый воздух и, соответственно, более крепкий сон. Но многие растения ночью не выделяют кислород, а поглощают его. Лучше выбрать другие помещения, а если такой возможности нет, то хотя бы не ставить цветы у изголовья.

Размер

Слишком маленькие растения, например мини-кактусы и всевозможные деревца бонсай, не принесут пользы. Их задача — украшать интерьер. А крупные, например лимоны, апельсины, бамбук, фикусы и различные виды пальм, прекрасно чувствуют себя в горшках, но подходят не для любой квартиры. Большие растения «съедают» пространство в интерьере, что особенно заметно в однокомнатных квартирах и студиях.

5 полезных комнатных растений

Спатифиллум

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Известный также как «женское счастье» спатифиллум поглощает бензол и формальдегид (токсичный бесцветный газ). Растение не слишком капризно, легко переносит кратковременные перепады температуры, в том числе проветривание зимой. Спатифиллум будет хорошо расти в помещениях, где окна выходят на север, запад или восток. Поливать его нужно один раз в неделю зимой и два раза в неделю летом.

Алоэ

Фото Istock/klenova

Алоэ обладает фитонцидными свойствами. Его можно поставить в кухне или гостиной. Растение любит солнечный свет, но не стоит ставить его под прямые лучи. Для алоэ подходят западная, восточная и южная стороны. Поливать его нужно по мере необходимости, когда верхний слой земли подсыхает. В среднем это один раз в неделю. А еще сок из листьев алоэ можно использовать в масках для лица и волос.

Герань

Фото Istock/MayaAfzaal

Это популярное комнатное растение не только красиво, но и полезно. Запах герани отпугивает моль и комаров. Лучше всего это растение будет чувствовать себя на южной стороне. Поливать его нужно один раз в неделю зимой и три-четыре раза в неделю летом. Для полива желательно использовать фильтрованную или отстоянную воду.

Каланхоэ

Фото Istock/Kerrick

Некоторые виды каланхоэ можно использовать в народной медицине: листья, смешанные с медом, помогают при бронхолегочных заболеваниях.

Каланхоэ обладает повышенной выживаемостью, легко размножается, поэтому отлично подходит для нерадивых хозяев. Размещать каланхоэ желательно на северном окне. Поливать нужно один-два раза в неделю, при этом воду наливать в поддон, а не в сам горшок.

Толстянка

Фото Istock/Andrey Nikitin

Из-за формы красивых и плотных листьев этот суккулент еще называют денежным деревом. Толстянка будет хорошо расти на южном окне, но может приспособиться к любым условиям, в том числе к затененному деревьями окну. Большой плюс толстянки — ей вреден частый полив. Летом ее достаточно поливать один раз в неделю, зимой — один раз в месяц.

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