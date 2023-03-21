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Сегодня, 14:45

Нутрициолог объяснила, почему нужно замачивать орехи перед тем, как есть

Ольга Стрельникова
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Орехи.
Фото Freepik/freepik

Нутрициолог Любовь Андреева в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, что перед употреблением орехи обязательно нужно замачивать. Если о том, что крупы и бобовые перед приготовлением нужно выдержать некоторое время в воде, знают многие, то зачем проделывать то же самое с орехами, понимают не все. Оказывается, это связано не только со скоростью приготовления или вкусовыми свойствами: злаки, бобовые и орехи содержат фитиновую кислоту, которая вредна для организма человека. «Она мешает усваиваться железу, кальцию, цинку и другим полезным минералам. Фитиновая кислота даже может привести к анемии», — предупредила специалист.

По словам Любови Андреевой, избавиться от фитиновой кислоты в крупах, бобовых и орехах несложно — достаточно замочить их в воде (например, киноа на три часа, гречку на пять, а перловку на шесть и так далее), после чего обработать продукт термически. «Еще лучше, если вы обжарите зерна после того, как они достаточно времени проведут в воде, и только потом приступите к варке», — подытожила нутрициолог.

Ранее мы рассказывали, какую кашу выбрать на завтрак.

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