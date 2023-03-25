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Сегодня, 10:30

Диетолог Соломатина рассказала, как правильно есть финики

Ольга Стрельникова
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Финики.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина поделилась с «СЭ» рекомендациями, как правильно есть финики. «Финики, безусловно, продукт очень полезный, богатый витаминами группы B, калием, магнием — в них много есть чего хорошего. Они разжижают кровь, тонизируют. Во многих странах это чуть ли не основа питания», — заявила эксперт. Однако следует помнить о некоторых правилах, чтобы себе не навредить.

Елена Соломатина подчеркнула, что финики очень калорийны: на 10-12 штучек приходится около 340-350 килокалорий, что обязательно нужно учитывать в общей калорийности. Также они содержат много фруктозы и сахарозу, которые отчасти «сдерживаются» клетчаткой. «Поэтому людям с некомпенсированным сахарным диабетом, лишним весом и ожирением есть финики не стоит», — предупредила диетолог.

Здоровым, активным людям, занимающимся физическим трудом и спортом, Елена Соломатина посоветовала приблизить количество фиников в суточном рационе к десяти штукам (не более) или 100 г. В идеале нужно разделить эту порцию на два или три приема, а не есть все сразу. «Такой перекус поможет восполнить силы и энергию, тонизировать организм. И как все сладости, лучше есть финики в первой половине дня», — подытожила эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, как ученые советуют есть киви.

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