Диетолог Соломатина назвала самый калорийный десерт

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала «СЭ», что чем жирнее десерт, тем он калорийнее. «Поэтому те сладости, где есть жиры, неважно животного происхождения (сливочное масло) или растительного (пальмовое, кокосовое и прочие масла) — они более калорийны», — пояснила специалист. Это относится к ореховой пасте, марципанам и прочим десертам.

Рекордсменом по калорийности Елена Соломатина назвала молочные коктейли. «Они только называются так. На самом деле, это мороженое со взбитыми сливками, с шоколадом, с различными сиропами и топингами, которые калорийны сами по себе», — предупредила диетолог.

Как отметила Елена Соломатина: «Мы не пьем молочные коктейли по полстакана, если взяли большую порцию». А одна такая порция может содержать до 1500 калорий, то есть почти суточную норму.

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