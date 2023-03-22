Ученые рекомендуют есть киви определенным способом

Как сообщает издание «Учительская газета», ученые рекомендуют не выбрасывать кожуру от киви, а есть фрукт вместе с ней. Если мякоть содержит порядка 3,8 г ценной клетчатки на 100 г продукта, то в кожуре ее на 50% больше. Также в ней есть вещества, которые помогают снизить уровень холестерина в крови.

Киви, он же — актинидия китайская, китайский крыжовник или обезьяний персик — один из рекордсменов по содержанию полезных веществ. В нем присутствует весь комплекс витаминов и минералов, которые необходимы человеку, включая витамины группы B (B1, B2, B3, B6, B9), PP, E, C, калий, магний, медь, кремний, кобальт, а также ценный фермент актинидин, способствующий расщеплению белков, улучшению пищеварения и метаболизма. Всеми этими свойствами обладает и кожура.

Чтобы избавиться от неприятных волосков на кожуре (а заодно грязи и бактерий), следует замочить киви в воде с небольшим количеством соды, после чего тщательно промыть его и протереть жестким полотенцем. Если кожура по-прежнему не кажется аппетитной, просто сделайте смузи или сок.

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