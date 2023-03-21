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Сегодня, 20:15

Диетолог назвала 5 причин есть сало каждый день

Ольга Стрельникова
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Сало на сковороде.
Фото Freepik/jcomp

Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала, что ежедневное употребление сала в первой половине дня окажет на организм благотворное влияние. Об этом сообщает издание «Кубанские новости».

«Я многим своим пациентам советуют ежедневно съедать 10-30 г свежего сала. Это не вредно, а полезно. Продукт является превосходным источником витаминов A, D, E, нормализует работу ЖКТ, а также укрепляет кости», — пояснила Марина Сорокина. По ее словам, регулярное употребление сала помогает при заболеваниях сердца и сосудов, активизирует мозговую деятельность, предупреждает развитие онкологии, укрепляет иммунитет и даже способствует стройности. Последний факт связан с тем, что этот продукт медленно расщепляется, длительное время поддерживает чувство сытости и обладает желчегонным действием. «Главное, не есть больше 30 г сала в сутки», — резюмировала Марина Сорокина.

Ранее мы рассказывали, как похудеть без тренировок в зале.

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