Нутрициолог назвала 3 типа полуфабрикатов, которые никогда не стоит покупать

Нутрициолог Ольга Деккер специально для «СЭ» рассказала, о каких полуфабрикатах лучше забыть раз и навсегда. Никогда, по ее словам, не стоит покупать продукты быстрого приготовления, такие как сухие супы, пюре и лапша. «Они, как и все полуфабрикаты, содержат много добавок — соль, красители, консерванты, мало нутриентов и витаминов, поэтому не представляют большой пищевой ценности. Кроме того, частое их употребление повышает холестерин и риск развития различных заболеваний», — предупредила эксперт.

Также лучше отказаться от сосисок и колбас. «Помимо различных добавок, они зачастую содержат недостаточное количество натурального мяса. Регулярное употребление сосисок и колбас может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника», — подчеркнула Ольга Деккер.

Завершают антирейтинг куриные наггетсы и замороженные рыбные палочки. «Рыбные палочки ко всему прочему могут быть загрязнены токсинами и другими опасными веществами», — резюмировала нутрициолог.

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