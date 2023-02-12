Эксперт назвал 5 способов похудеть без тренировок в фитнес-зале

Фитнес-эксперт Эдуард Шакула эксклюзивно для «СЭ» рассказал, что для естественного процесса похудения без использования тренировок потребуется выполнить пять пунктов. Первый из них — прогулки на свежем воздухе. «Ходьба — самое простое и очень полезное упражнение. Ежедневные прогулки способствуют снижению артериального давления, ускорению обмена веществ, укреплению иммунитета и улучшению сна», — пояснил специалист. Также, по его словам, нужно начать больше двигаться в течение дня. «Если вы работаете в офисе, то делайте себе небольшие перерывы и выполняйте разминку. Вместо лифта старайтесь использовать лестницу, а 10-минутную поездку на автобусе можно заменить прогулкой. Чем больше вы двигаетесь в течение дня, тем больше калорий сжигаете», — подчеркнул Эдуард Шакула.

Следующий фактор, способствующий похудению — сбалансированное питание. «Это основа здорового образа жизни. Старайтесь наполнять свой рацион белковой пищей, фруктами и овощами», — посоветовал фитнес-эксперт.

Эдуард Шакула пояснил, что, если вы хотите похудеть — не пропускайте завтраки. Правильный завтрак — важная составляющая процесса похудения. «Утренний прием пищи, состоящий из продуктов с высоким содержанием белка и клетчатки, вызовет у вас чувство насыщения и уменьшит чувство голода в течение дня», — рассказал специалист. Также он обратил внимание на то, что необходимо исключить сладкие газированные напитки. «В них содержится большое количество сахара. Просто исключив их из своего рациона, вы сможете похудеть», — пояснил фитнес-менеджер.

В завершение Эдуард Шакула дал еще одну важную рекомендацию: «Если вы серьезно настроены похудеть, советую вам все же внедрить тренировки в свою жизнь. Благодаря спорту похудение проходит быстрее и легче, поскольку активнее расходуются лишние калории. А после двух-трех месяцев регулярных тренировок тело становится подтянутым и приобретает красивый рельеф», — резюмировал специалист.

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