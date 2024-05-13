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Фитнес-тренер ответила, почему возникает боль в суставах после тренировки
Фитнес

Сегодня, 20:20

1 мин.

Фитнес-тренер ответила, почему возникает боль в суставах после тренировки

Мария Маковей
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
У девушки болит коленка
Фото chanakon laorob/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Елена Соболь в эксклюзивной беседе с «СЭ» отметила, что боль в суставах после тренировок может быть связана с несколькими причинами. Первая из них — мышечные спазмы.

«Одна из основных причин болей в суставах во время и после занятий спортом — чрезмерная нагрузка на суставы. Если вы берете слишком большой вес, мало отдыхаете и не следите за техникой выполнения упражнения, то не удивительно, что испытываете дискомфорт», — добавила эксперт.

Также спровоцировать неприятные ощущения во время и после тренировки могут заболевания опорно-двигательного аппарата: артроз, артрит, сколиоз, остеопороз и др.

«Привести к болям в суставах может отсутствие разминки и заминки. Очень важно подготовить организм к предстоящим физическим нагрузкам, а затем «успокоить» его. Жаль, что многие игнорируют эти важные части тренировочного процесса», — сказала тренер.

При возникновении болей в суставах во время тренировки Соболь рекомендует немедленно прекратить занятия. Если боли стали носить постоянный характер, следует обратиться к врачу.

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