Одно упражнение от Садхгуру, которое решит проблемы со спиной. Разбираем вместе с тренером
Йога Намаскар — это асана для начинающих, чтобы укрепить и расслабить мышцы спины. Вы можете практиковать это упражнение дома, в тренажерном зале или офисе.
Идеолог упражнения, знаменитый йогин Садхгуру заявляет, что при ежедневном повторении оно укрепляет позвоночник, устраняет боль в спине и может предотвратить ее возникновение в будущем.
Вместе с фитнес-экспертом Денисом Соломиным разбираемся, стоит ли выполнять это упражнение.
Эффективность
Упражнение повышает подвижность плеч, бедер и лодыжек. Существует альтернативный вариант выполнения этой асаны. Надо оставить локти на уровне головы или подставить подушку под пятки. При регулярной практике этих поз возможности тела станут лучше.
Йога Намаскар — хорошее упражнение, но одноплоскостное (нет движений по спирали и в стороны). Оно ограничено в своем функционале, не укрепляет мышцы живота и не готовит тело к бытовой нагрузке. Чаще всего травмы случаются именно в бытовых делах, когда движение не контролируется и определенная зона тела не готова к неожиданной нагрузке.
Польза для позвоночника
Йога Намаскар действительно укрепляет мышцы спины. Однако этот цикл упражнений не должен быть единственным в арсенале человека. Для здоровья спины обязательно нужно добавить и другие упражнения, особенно с отягощением.
Из-за смены положений мышцы напрягаются и в сокращенном положении, и в удлиненном. Боль в спине действительно может уйти. Будет ощущаться легкость. Однако даже в бытовых делах только этого комплекса будет недостаточно.
Техника выполнения
Встаньте прямо, руки на ширине плеч. Затем соедините ладони перед собой в принимающем жесте на уровне груди и поднимите их наверх на вдохе. Ваше тело максимально вытянется в струну.
Заведите руки за корпус, немного прогнувшись назад. Руки со сведенными ладонями надо опустить, а потом снова поднять. Верните руки в изначальное положение перед собой. Повторите несколько раз.
Далее присядьте, все еще держа руки в принимающем жесте перед собой. Повторите движение руками и в этой позе.
Встаньте на колени, положите руки на них в положении сидя на пятках. На выдохе перенесите грудь и живот на бедра, руки вытяните вперед и упритесь лбом в пол. Дышите глубоко, по желанию можете закрыть глаза. В этом положении вам надо находиться минуту, а потом нужно вернуться в исходное положение стоя.
Это упражнение классное и достаточно безопасное. Оно действительно благоприятно влияет на позвоночник, разгружая его за счет вытяжения за руками вверх. Подъем рук над головой способствуют подъему ребер, из-за чего разгибается позвоночник, а это основная задача при работе с болью в спине.
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