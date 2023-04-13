Как правильно делать ягодичный мостик? Рассказывают тренеры

Многие упражнения для крепких и красивых ягодиц можно выполнять без присмотра наставника, если заранее подготовиться и ознакомиться с нюансами.

Ягодичный мостик как раз такой случай.

Персональные тренеры Светлана Минакова и Лада Пеньковская рассказали о правильной технике выполнения ягодичного моста и о том, как избежать типичных ошибок.

Преимущества ягодичного мостика

Это упражнение можно делать как дома, так и в тренажерном зале. При правильном выполнении оно безопасно для позвоночника и может стать альтернативой приседаниям.

Ягодичный мост задействует разные группы мышц.

Также при выполнении упражнения:

увеличивается объем ягодиц;

улучшаются осанка и походка;

укрепляются мышцы спины;

восстанавливаются мышцы малого таза после родов.

Freepik/Drazen Zigic

Варианты ягодичного мостика

Упражнение имеет несколько разных уровней сложности:

ягодичный мост от пола с собственным весом;

мост от пола с отягощением в виде свободного веса (блина от штанги, гантелей) или с фитнес-резинкой;

мост от опоры со свободным весом или в тренажере Смита;

ягодичный мост на одной ноге;

ягодичный мост в петлях TRX.

Экипировка для ягодичного мостика

Чтобы правильно выполнить упражнение, желательно использовать твердую поверхность. Дома эффективнее всего делать ягодичный мостик на гимнастическом коврике, разложенном на полу. Поскольку опора при выполнении упражнения приходится на пятки, нужно надеть удобную спортивную обувь с нескользящей подошвой.

Спортивная форма желательна, но необязательна. На первых порах можно обойтись без дополнительного инвентаря.

Техника выполнения ягодичного мостика от пола

Даже при самом простом варианте упражнения не исключены ошибки.

Вот правильная техника выполнения ягодичного моста.

1. Принять исходное положение: лечь на спину с упором на сведенные лопатки.

2. Согнуть колени, чтобы они образовали угол в 90 градусов — не ставить их слишком близко к тазу или слишком далеко.

3. Поставить ступни ног на ширине таза и параллельно друг другу.

4. Руки вытянуть вдоль тела. На выдохе поднять таз вверх, чтобы тело образовало ровную линию от колен до плеч.

5. В верхней точке нужно сильно напрячь ягодичные мышцы, зафиксировать позу на 1-2 секунды. Спина, плечи и ступни не должны отрываться от пола.

6. Медленно опуститься в исходное положение.

Freepik/freepik

Нужно сделать три подхода по 20-30 раз.

Усложненные варианты ягодичного мостика

В зале мостик можно делать не на полу, а на скамье. Техника выполнения такая.

1. Лечь спиной на скамью, упереться в нее сведенными лопатками и плечами.

2. Поставить ноги на пол на ширине таза, стопы — параллельно друг другу.

3. Плотно упершись стопами в пол, поднять таз вверх, до образования прямой линии тела от коленей до плеч.

4. Задержаться в этой позе на 1-2 секунды, сильно сжав ягодицы.

5. Медленно вернуться в исходное положение.

6. Сделайте три подхода по 15 повторений.

Для усложнения при выполнении упражнения дома или в зале можно использовать отягощение.

В зале можно выполнять ягодичный мостик со штангой на скамье. Техника выполнения такая.

1. Принять исходное положение: сесть на пол спиной к горизонтальной скамье.

2. Поставить ноги перед собой, перекатить штангу через выпрямленные ноги на бедра.

3. Согнуть колени, упереться лопатками о скамью.

4. Поднять таз так, чтобы колени оказались согнуты под углом 90 градусов.

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