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Тренер объяснил, чем полезен стритлифтинг
Фитнес

Сегодня, 14:45

1 мин.

Тренер объяснил, чем полезен стритлифтинг

Мария Маковей
Автор
Мужчина подтягивается
Фото Jun/istockphoto.com
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В беседе с «СЭ» тренер Александр Калагур подчеркнул, что стритлифтинг очень полезен для физического развития и укрепления здоровья. По его словам, этот вид спорта увеличивает мышечную массу и силу, так как упражнения с дополнительным весом способствуют эффективному наращиванию мышц. Особенно это касается верхней части тела: спины, груди и рук.

Также стритлифтинг улучшает показатели выносливости, укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает координацию.

«Овладение сложными упражнениями и достижение прогресса в поднятии веса может значительно повысить уверенность в себе и самооценку», — заключил эксперт.

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