Что такое медленный фитнес? Разбираемся с тренером
Медленный фитнес — это тренировка, которая выполняется в низком темпе и менее интенсивно. Она направлена на укрепление мышц, улучшение гибкости и выносливости, а также на снижение стресса и улучшение настроения.
Медленное выполнение упражнений позволяет более точно контролировать движения, фокусироваться на работе мышц и прицельно их прорабатывать.
Чаще всего такие тренировки проходят с минимальным негабаритным оборудованием: фитнес-резинки, полусферы, мягкие и жесткие мячи, массажные роллы, отягощения (гантели или бодибары) весом 1-5 кг.
Профессиональным языком медленный фитнес называется Mind&Body. Такие тренировки подразумевают включение в работу мышц и разгрузку головы от посторонних мыслей. Примеры таких тренировок: пилатес на мате и на оборудовании, МФР (миофасциальный релиз) с оборудованием в виде мячей и роллов, animal flow (свободные движения в подражание животным), слинги в движении (тренировка по мышечным цепям) и многие другие направления, где удается погрузиться в ощущения в теле в спокойном темпе.
Расскажем подробнее о некоторых видах медленного фитнеса.
Каким бывает медленный фитнес
Пилатес
Пилатес — это форма медленного фитнеса, которая была разработана немецким физиотерапевтом Джозефом Пилатесом в начале ХХ века. Пилатес сочетает в себе элементы йоги, гимнастики и балета и направлен на укрепление мышц корпуса, улучшение гибкости и координации движений.
При занятиях пилатесом акцент делается на правильное положение тела и контроль каждого движения. Эти упражнения могут выполняться как на специальных тренажерах, так и без оборудования на коврике.
Пилатес помогает укрепить мышцы корпуса, улучшить гибкость и координацию движений, а также снизить уровень стресса и поднять настроение. Им можно заниматься индивидуально или в группе под руководством опытного инструктора.
Медицинские исследования доказывают пользу пилатеса. Считается, что занятия по этой системе способствуют укреплению мышечного корсета, избавляют от болей в суставах и позвоночнике и корректируют мышечный дисбаланс.
Барре фитнес
Еще одна разновидность медленного фитнеса — барре тренировки, которые стали одним из главных трендов 2022 года.
Барре фитнес сочетает в себе элементы балета, йоги и пилатеса. Он был разработан в Нью-Йорке в 1959 году балериной Лотте Берк, которая создала эту методику для поддержания формы и укрепления мышц после травм.
Упражнения барре выполняются с использованием бара (легкого грифа или перекладины) и другого оборудования (гантели и резиновые ленты). Тренировки барре направлены на укрепление мышц ног, ягодиц, корпуса и рук, а также на улучшение гибкости и координации движений.
Кому подойдет медленный фитнес
Медленные тренировки подходят всем независимо от пола, возраста, веса и уровня физической подготовки. Однако беременным женщинам, пожилым людям и тем, кто восстанавливается после операций и серьезных травм, перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Медленный фитнес подходит и, я бы даже сказал, необходим всем. Для новичков это будет отличным способом укрепить тело и почувствовать на себе работу системы «мозг — мышцы». А продвинутым спортсменам и любителям фитнеса такие тренировки проведут перенастройку в теле. Каждый спорт специфичен и тренирует определенные навыки и конкретные мышцы, поэтому какие-то части тела остаются без внимания. Медленный фитнес это корректирует.
Насколько медленный фитнес медленный
В 1940-х годах началась тенденция за переход от обычных тренировок к медленным. Это течение в итоге получило название SuperSlow. Его создателем считается американец Кен Хатчинс. Эта медленная система тренировок предполагает работу с весом таким образом, что на его подъем уходит 10 секунд, а на опускание — пять секунд. Это означает, что каждое повторение занимает 15 секунд, а подход из 10 повторений длится две с половиной минуты.
Стандартное время занятия — 50-60 минут. Это привычное время для тренировок, куда легко умещаются разминка, заминка и основная часть. Тренировка может занять и 90 минут, но нужно понимать, что на это потребуется больше сил и энергии, поэтому необходимо обязательно поесть до занятия.
При современном ритме жизни часто нет свободных 60 минут на тренировку. Поэтому тенденция 2023 года сводится к уменьшению времени занятия и увеличению количества тренировок в неделю. Сейчас многие тренируются не два-три раза по 60 минут в неделю, а четыре-шесть раз по 30-40 минут.
Чем полезен медленный фитнес
Основная польза медленного фитнеса заключается в том, что он помогает укрепить мышцы, улучшить гибкость, исправить осанку и расслабиться. Медленный фитнес может быть особенно полезен для новичков в спорте и людей, восстанавливающихся после травм, так как он позволяет осторожно и безопасно заниматься спортом.
Главным преимуществом медленного фитнеса является то, что он не травмоопасен и подходит для всех, даже для абсолютных новичков. За счет «погружения в тело» удается проследить, как выполняется движение, и проконтролировать его. Это является фундаментальной нагрузкой для организма.
В целом медленный фитнес — это отличный способ поддерживать тело в форме и улучшать здоровье без излишней нагрузки на организм, который подойдет практически каждому.
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