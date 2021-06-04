В Международной федерации волейбола подтвердили, что Россия примет мужской ЧМ-2022

Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в России, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«FIVB приветствует признание WADA того факта, что юридически и практически невозможно перенести проведение чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2022 года из России, учитывая, насколько далеко продвинулась подготовка к этому мероприятию, которое пройдет в нескольких городах», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы FIVB.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по делу между ВАДА и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому России запрещено проводить чемпионаты мира, а также Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет.