Генеральный директор «Оргкомитета волейбол-2022» рассказал о подготовке России к ЧМ-2022

Генеральный директор «Оргкомитета волейбол-2022» Роман Станиславов поделился деталями подготовки России к чемпионату мира-2022 по волейболу.

«С момента определения России как страны-хозяйки Чемпионата мира по волейболу FIVB-2022 прошло более двух с половиной лет. Мы провели серьезную работу, сформировали команду, подготовили основные документы, определили ключевые мероприятия по продвижению турнира. Этот чемпионат является важным и ответственным мероприятием. Наша задача — сделать лучший чемпионат мира по волейболу в истории, и мы признательны FIVB и ВАДА за принятое решение», — приводит слова Станиславова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Сегодня, 4 июня ВФВ сообщила о том, что чемпионат мира-2022 по волейболу среди мужчин пройдет с 26 сентября по 11 августа в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово, Красноярске.