Генеральный секретарь ВФВ поставил задачу перед сборной России на ЧМ

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко заявил, что выход в финал чемпионата мира 2022 года является минимальной задачей для сборной России.

«Я вижу, что российский волейбол не отстает, — это точно, спортсмены у нас есть. Как на любом соревновании, выигрывает тот, кто сильнее здесь и сейчас, нет такого системного превосходства сейчас ни у одной страны, и, наверное, создать его невозможно. Будем надеяться, что родные стены нам помогут. Я считаю задачей-минимум на домашнем чемпионате участие в финале, а как финал сложится — увидим», — цитирует Яременко ТАСС.

Чемпионат мира по волейболу должен пройти в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве.