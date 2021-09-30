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Саммелвуо — о жеребьевке домашнего ЧМ 2022: «Только кажется, что у нас в группе команды разного уровня»

20:33
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Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2022, по итогам которого соперниками национальной команды стали сборные Сербии, Пуэрто-Рико и Туниса.

— Можно подумать, что у нас в группе две сильных команды: Россия и Сербия, а еще две — уровнем пониже, но так только кажется, — сказал Саммелвуо. — В волейбол сейчас все умеют играть, поэтому главное — хорошо начать этот чемпионат матчем с Тунисом и потом двигаться дальше. В нашу пользу, что первый этап мы проведем в Москве, избежим смены часовых поясов. Это тоже имеет значение.

— Какие группы можете назвать самыми сильными?

— Хорошая четверка у Польши — США, Болгария, Мексика. У Франции — Словения, Германия и Камерун. Сильная группа у Аргентины — Иран, Нидерланды, Египет. Хотя легко говорить, надо готовиться. Никто не предскажет, что будет дальше. Бразилия попала в Кемерово — это волейбольный город, там новая арена, сумасшедшая поддержка болельщиков. Бразильцам там точно понравится.

— Как будете готовиться вы?

— Нужно сесть и очень хорошо проанализировать прошедшее лето. Понять, что можно улучшить. Сделать выводы. Также очень важным будет предстоящий чемпионат России — и для игроков, и для тренеров. Ажиотаж вокруг ЧМ 2022 виден уже сейчас, волейбол становится все популярнее в стране. Мы хотим показать все лучшее на площадке.

В матче открытия Россия 26 августа сыграет с Тунисом в Петербурге. Затем команда переберется в Москву, где 28-го встретится с пуэрториканцами, а 29-го — с Сербией.

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Антон Бабошин все материалы автора

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