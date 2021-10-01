Спиридонов высказался об итогах жеребьевки ЧМ-2022 по волейболу в России

Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал результаты жеребьевки Чемпионата мира — 2022 по волейболу для сборной России.

«Группа проходная. Кроме Сербии, всех можно обыграть ногами, а не руками. Посмотрим, в каком состоянии будут сербы. Они для нас не подарок. Сто процентов мы выйдем дальше, но посмотрим, как покажут себя сербы. У себя должны выходить с первого места. Главное, чтобы это не сыграло злую шутку, не было давления», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В Москве состоялась жеребьевка чемпионат мира по волейболу среди мужчин, который пройдет в России.

Соперниками сборной России стали сборные Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии.

Чемпионат мира-2022 по волейболу состоится в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир пройдет в 10 городах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.