Волейбол
Чемпионат мира
Новости Таблицы Календарь / результаты Женщины
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат мира   //    Мужчины

Спиридонов высказался об итогах жеребьевки ЧМ-2022 по волейболу в России

16:55
Теги:

Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал результаты жеребьевки Чемпионата мира — 2022 по волейболу для сборной России.

«Группа проходная. Кроме Сербии, всех можно обыграть ногами, а не руками. Посмотрим, в каком состоянии будут сербы. Они для нас не подарок. Сто процентов мы выйдем дальше, но посмотрим, как покажут себя сербы. У себя должны выходить с первого места. Главное, чтобы это не сыграло злую шутку, не было давления», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В Москве состоялась жеребьевка чемпионат мира по волейболу среди мужчин, который пройдет в России.

Соперниками сборной России стали сборные Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии.
Чемпионат мира-2022 по волейболу состоится в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир пройдет в 10 городах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Состоялась жеребьевка чемпионата мира 2022 по волейболу в России
«Наполи» — «Спартак»: все голы матча Лиги Европы
Наши биатлонисты готовы к новым скандалам. И в мужской, и в женской сборных — конфликты с тренерами
«Саша обращался на «вы», все делал четко и вовремя. Но случилось нарушение дисциплины». Забытый тренер Александра Емельяненко
ВАДА реабилитировало кремы от ожогов и аллергии. Теперь это больше не допинг
vs
0
Офсайд