Веснина назвала исторической победу Андреевой на «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» отреагировала победу Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос».

В финале «Ролан Гаррос» восьмая ракетка мира в двух сетах обыграла польку Майю Хвалиньскую — 6:3, 6:2.

«Великая победа! Это история! Невероятная радость за Мирру, как она провела этот турнир во Франции и этот финал. Мне кажется, что давление всего мира было на нее. Потому что все говорили, что она должна одержать победу. Это очень сложно, когда на тебя взваливают такую ответственность, а тебе всего 19 лет. Но Мирра проявила характер, сыграла очень умно и грамотно. Очень рада за Андрееву, уверенная победа», — сказала Веснина «СЭ».

19-летняя Андреева впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема» и стала первой россиянкой с 2014 года, которой удалось завоевать титул. Мирра выиграла шестой турнир в одиночном разряде в карьере и третий в сезоне-2026.

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