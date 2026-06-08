Радукану перед турниром в Лондоне: «Я долго не участвовала в соревнованиях, но я делаю все, что могу»

Британская теннисистка Эмма Радукану поделилась настроем перед турниром в Лондоне.

23-летняя Радукану, которая боролась с последствиями вирусного заболевания, 9 июня сыграет в первом круге с россиянкой Анной Блинковой.

«Я долго не участвовала в соревнованиях, так что думаю, что турнир в Страсбурге и «Ролан Гаррос» научили меня нескольким вещам, которые я, надеюсь, смогу перенести на травяной сезон. Но у меня было не так много матчей перед ним, но я делаю все, что могу, изо дня в день, так что это все, что я действительно могу контролировать — продолжать идти.

Я думаю, многое начинается с начала розыгрыша — с подачи и приема. Я думаю, что на травяном корте это особенно заметно, поэтому я бы начала с работы над качеством самого удара.

На этом я и пытаюсь сосредоточиться, и тогда легче реализовать такой настрой, если начинать розыгрыш лучше», — цитирует спортсменку PA.

Радукану занимает 42-е место в мировом рейтинге.

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