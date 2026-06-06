Андреева стала первой россиянкой, выигравшей турнир «Большого шлема» с 2014 года

Российская теннисистка Мирра Андреева победила польку Майю Хвалиньскую в финале Открытого чемпионата Франции-2026.

Решающий матч прошел в субботу, 6 июня, и завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу 19-летней спортсменки.

Андреева — первая россиянка, выигравшая турнир «Большого шлема» с 2014 года. Тогда победу на «Ролан Гаррос» одержала Мария Шарапова, которая в финале нанесла поражение румынке Симоне Халеп.

Мирра впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема». Она завоевала шестой титул в одиночном разряде и третий в сезоне-2026.

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