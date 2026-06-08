Макинрой: «Андреева физически сильная, ее трудно предсказать, именно поэтому она становится грозной соперницей»

Победитель семи турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой поделился мнением о победе российской теннисистки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

В финале турнира 6 июня 19-летняя спортсменка обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

«Можно было видеть, как она все ближе подбирается к своей цели, а затем обстоятельства сложились в ее пользу. Андреева могла играть в финале с Соболенко, но вместо этого встретилась с квалифаером. Конечно, многое сложилось для нее удачно, но она раз за разом ставит себя в такую позицию, это приносит результат. Она крупная, физически сильная, хорошо варьирует свою игру, ее трудно предсказать, именно поэтому она становится столь грозной соперницей», — цитирует Макинроя TNT Sports.

Андреева стала четвертой россиянкой, завоевавшей титул на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде, и первой с 2014 года. После победы на «Ролан Гаррос» она поднялась на шестое место в рейтинге WTA.

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