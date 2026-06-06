Мирра Андреева — четвертая россиянка, завоевавшая титул «Большого шлема»

Российская теннисистка Мирра Андреева победила польку Майю Хвалиньскую в финале «Ролан Гаррос» 2026 года.

Решающий матч прошел в субботу, 6 июня, и завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу 19-летней спортсменки.

Андреева стала четвертой россиянкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Ранее это удавалось Марии Шараповой (5 титулов), Светлане Кузнецовой (2) и Анастасии Мыскиной (1).

Также Мирра — четвертая российская теннисистка, завоевавшая титул на «Ролан Гаррос». Шарапова выигрывала турнир в 2012 и 2014 годах, Кузнецова — в 2009-м, а Мыскина — в 2004-м.

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