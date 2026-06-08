Медведев сохранил восьмое место в рейтинге ATP, Джокович стал седьмым

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга в мужском одиночном разряде.

Даниил Медведев сохранил восьмую позицию в рейтинге и остается первой ракеткой России. 39-летний Новак Джокович опустился с четвертого на седьмое место.

Еще два россиянина остались в топ-15 рейтинга — Андрей Рублев сохранил 13-ю позицию, Карен Хачанов — 15-ю.

Первые три места рейтинга также остались без изменений — первой ракеткой мира продолжает быть итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас — второй, а немец Александр Зверев — третий. Зверев стал победителем «Ролан Гаррос» и впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».

Рейтинг ATP на 8 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13 500

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9960

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7305

4 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4440

5 (5). Бен Шелтон (США) — 3920

6 (7). Алекс Де Минаур (Австралия) — 3905

7 (4). Новак Джокович (Сербия) — 3760

8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3760

9 (9). Тейлор Фритц (США) — 3720

10 (14). Флавио Коболли (Италия) — 3540

11 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 2930...

13 (13). Андрей Рублев (Россия) — 2460...

15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2320

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