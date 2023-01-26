Соболенко: «Я очень рада этой победе. Магда невероятная теннисистка и показала отличный теннис»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после выхода в финал Australian Open.

В полуфинале турнира белоруска переиграла польскую теннисистку Магду Линнет — 7:6 (7:1), 6:2.

«Я очень рада этой победе. Магда невероятная спортсменка и показала отличный теннис. Так что я очень рада. Не очень хорошо начала матч, но на тай-брейке поймала свой теннис, начала доверять своей игре, вкладываться в удары. И провела отличный тай-брейк. И спасибо всем, кто остался и нас поддерживал. Атмосфера была невероятной», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В финале турнира Соболенко встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая обыграла другую представительницу Белоруссии Викторию Азаренко.