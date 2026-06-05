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5 июня, 19:17

Серена Уильямс выступит на «пятисотнике» в Берлине в парном разряде

Алина Савинова

Американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в парном турнире WTA-500 в Берлине (Германия), сообщает пресс-служба WTA.

44-летней спортсменке предоставили уайлд-кард на соревнования, которые пройдут с 15 по 21 июня.

«Каждый турнир, который я сейчас добавляю в график, кажется мне особенным, и Берлин не исключение. Я рада выступить перед немецкими болельщиками и продолжить набирать обороты на протяжении всего травяного сезона», — отметила Уильямс.

Ранее стало известно, что американка выступит в дуэте с канадкой Викторией Мбоко на турнире в Лондоне, который состоится с 8 по 14 июня. Это будет ее первое появление на корте с 2022 года.

Серена Уильямс.Легенда возвращается? Серена Уильямс собирается сыграть в Лондоне сразу после «Ролан Гаррос»

Серена Уильямс является 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В парном разряде на ее счету 14 титулов «Большого шлема». Всего за карьеру она завоевала 96 титулов, из них 73 — в одиночном разряде.

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Теннис
Серена Уильямс
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