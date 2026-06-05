Андреева в финале «Роллан Гаррос» 2026: с кем сыграет, во сколько матч и где смотреть
Мирра Андреева из России встретится с Майей Хвалиньской из Польши в финальном матче «Ролан Гаррос» в субботу, 6 июня. Игра начнется около 16.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи Андреевой и Хвалиньской. Следить за ходом игры можно также в теннисном матч-центре на нашем сайте.
В России отсутствуют официальные трансляции «Ролан Гаррос», видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
Андреева находится на восьмом месте в рейтинге WTA, Хвалиньска — на 114-м.
В предыдущих раундах «Ролан Гаррос» Андреева победила Фиону Ферро, Марину Бассольс, Марию Боузкову, Жиль Тайхманн, Сорану Кырстю и Марту Костюк, а Хвалиньска обыграла Чжэн Цзинвэнь, Элизу Мертенс, Марию Саккари, Диан Парри, Анну Калинскую и Диану Шнайдер.