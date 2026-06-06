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6 июня, 10:00

Турниры «Большого шлема»: россиянки в финалах турниров

Финал «Ролан Гаррос» 2026 состоится 6 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Getty Images

Финал «Ролан Гаррос» — 2026 между россиянкой Миррой Андреевой и полячкой Майей Хвалиньской состоится в субботу, 6 июня. Игру примет спортивный комплекс «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 16.00 по московскому времени.

Мирра Андреева стала первой россиянкой в финале турнира большого шлема с 2021 года. Тогда до решающего матча на Открытом чемпионате Франции дошла Анастасия Павлюченкова.

Ранее в решающих матчах Мэйджоров в разные годы также выступали Анастасия Мыскина (Ролан Гаррос-2004 — выиграла), Елена Дементьева (Ролан Гаррос-2004 — проиграла, US Open-2004 — проиграла), Мария Шарапова (Уимблдон-2004 — выиграла, US Open-2006 — выиграла, Australian Open-2007 — проиграла, 2008 — выиграла, 2012 — проиграла, 2015 — проиграла, Уимблдон-2011 — проиграла, Ролан Гаррос-2012 — выиграла, 2013 — проиграла, 2014 — выиграла), Светлана Кузнецова (US Open-2004 — выиграла, 2007 — проиграла, Ролан Гаррос-2006 — проиграла, 2009 — выиграла), Динара Сафина (Ролан Гаррос-2008 — проиграла, 2009 — проиграла, Australian Open-2009 — проиграла) и Вера Звонарева (Уимблдон-2010 — проиграла, US Open-2010 — проиграла).

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Ролан Гаррос
Майя Хвалиньска
Мирра Андреева
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