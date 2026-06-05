Зверев назвал непростым вызовом матч против Меншика в полуфинале «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что для него значит выход в финал «Ролан Гаррос».

В пятницу в полуфинальном матче третья ракетка мира обыграл чеха Якуба Меншика со счетом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

«Что для меня значит этот момент? Пока что не столь много. Нужно еще провести матч в воскресенье — мы тут для этого. Хочу по возможности сыграть лучший матч и сконцентрироваться на этом», — сказал Зверев в интервью на корте.

Также он ответил, чем больше всего гордится за время своего выступления на турнире.

«Я всегда находил пути даже в сложных ситуациях. Почувствовал, что сегодня Якуб начал потрясающе играть в третьем сете, и уже в четвертом я нашел выход. Сегодня был непростой вызов. Он прекрасно сыграл эти две недели. Но я, конечно, рад победе», — добавил немец.

29-летний Зверев во второй раз в карьере сыграет в финале «Ролан Гаррос». Его соперником на турнире 2026 года станет итальянец Флавио Коболли.

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