Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:17

Зверев назвал непростым вызовом матч против Меншика в полуфинале «Ролан Гаррос»

Алина Савинова

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что для него значит выход в финал «Ролан Гаррос».

В пятницу в полуфинальном матче третья ракетка мира обыграл чеха Якуба Меншика со счетом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

«Что для меня значит этот момент? Пока что не столь много. Нужно еще провести матч в воскресенье — мы тут для этого. Хочу по возможности сыграть лучший матч и сконцентрироваться на этом», — сказал Зверев в интервью на корте.

Также он ответил, чем больше всего гордится за время своего выступления на турнире.

«Я всегда находил пути даже в сложных ситуациях. Почувствовал, что сегодня Якуб начал потрясающе играть в третьем сете, и уже в четвертом я нашел выход. Сегодня был непростой вызов. Он прекрасно сыграл эти две недели. Но я, конечно, рад победе», — добавил немец.

29-летний Зверев во второй раз в карьере сыграет в финале «Ролан Гаррос». Его соперником на турнире 2026 года станет итальянец Флавио Коболли.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Читайте также
На самом деле Россия — шестикратный чемпион мира по футболу! Но есть нюанс
Песков выразил надежду на возобновление переговоров по Украине. Главные тезисы
Отдыхавшие в российском лагере «Зарница» дети попали в больницу
МИД РФ выразил соболезнования семьям погибших при атаке на суда в Азовском море
«Чемпионством пока не насладился и, думаю, уже не наслажусь». Глушенков — о «золоте» РПЛ, попытках оценить сборную, поражении от Египта, Соболеве и Дуране
России готовы отдать право проведения чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта
Популярное видео
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция в 22.00
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция в 22.00
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Коболли победил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Впервые с 1977-го в полуфинал турнира «Большого шлема» не выйдет ни один предыдущий чемпион
Зверев: «Никогда не променяю свою олимпийскую золотую медаль ни на что»
Зверев: «Конечно, я рад выходу в полуфинал «Ролан Гаррос», но хочу большего»
Зверев после победы над Ходаром в 1/4 финала «Ролан Гаррос»: «Было сложно»
Зверев победил Ходара и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Арнальди — о снятии с полуфинала «Ролан Гаррос»: «Ночью меня вырвало, совсем не мог уснуть»
Арнальди из-за вируса снялся с полуфинала «Ролан Гаррос», Коболли сыграет со Зверевым в финале
«Ролан Гаррос» 2026, расписание и результаты полуфиналов 5 июня: Арнальди — Коболли, Зверев победил Меншика
Познер посетит финал «Ролан Гаррос» с участием Мирры Андреевой
Зверев обыграл Меншика и стал первым финалистом «Ролан Гаррос»
Андреева сразится за первый титул «Шлема» с дочерью шахтера. Откуда взялась главная сенсация «РГ»?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Арнальди из-за вируса снялся с полуфинала «Ролан Гаррос», Коболли сыграет со Зверевым в финале

Арнальди — о снятии с полуфинала «Ролан Гаррос»: «Ночью меня вырвало, совсем не мог уснуть»
Новости
RSS RSS
Все новости