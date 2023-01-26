Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии и сыграет с Рыбакиной

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над Магдой Линетт из Польши в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:1), 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.

Белоруска один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 брейкпойнт из 4. На счету Линетт 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейкпойнта из 7.

В финале турнира Соболенко встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая ранее обыграла другую представительницу Белоруссии Викторию Азаренко.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Магда Линетт (Польша) — 7:6 (7:1), 6:2