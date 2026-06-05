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5 июня, 20:45

Арнальди — о снятии с полуфинала «Ролан Гаррос»: «Ночью меня вырвало, совсем не мог уснуть»

Алина Савинова

Итальянский теннисист Маттео Арнальди прокомментировал снятие с полуфинала Открытого чемпионата Франции-2026.

На этой стадии 25-летний спортсмен должен был сыграть с соотечественником Флавио Коболли, который вышел в финал и встретится с немцем Александром Зверевым.

«Вчера я чувствовал себя нормально. Пришел на тренировку, сделал все, что нужно было. После ужина у меня заболел живот. Проснулся в час ночи, меня вырвало. Я совсем не мог уснуть. Утром меня вырвало снова. Все было довольно плохо. Мы вызвали врача в номер. Он пришел и дал мне кое-какие лекарства. Я надеялся, что просто съел что-то не то, но думаю, это вирус. У меня была температура, но точно не знаю», — приводит Tennis 365 слова Арнальди.

Итальянец отметил, что до последнего момента надеялся выйти на корт.

«Сняться с первого в карьере полуфинала «Большого шлема» — это не то, чего можно пожелать кому-либо. Я пытался подготовиться и понять, смогу ли выйти на корт, но каждый раз, когда я вставал, у меня кружилась голова, и я чувствовал себя не лучшим образом. Я почти уверен, что если я снова поем, мне снова станет плохо. Это было правильное решение для меня», — добавил он.

У Арнальди нет титулов на уровне АТР. Он побеждал только на «челленджерах» и турнирах ITF.

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