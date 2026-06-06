«Ролан Гаррос»: кто из россиянок выигрывал турнир «Большого шлема»

В женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» в разное время завоевывали титулы три россиянки: Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.

Анастасия Мыскина, 2004 год

Первой российской теннисисткой, которой удалось победить на Открытом чемпионате Франции, стала Анастасия Мыскина. В 2004 году в финал «Ролан Гаррос» впервые в истории турнира вышли две россиянки — Анастасия Мыскина и Елена Дементьева. Анастасия победила соотечественницу в двух сетах — 6:1, 6:2.

Светлана Кузнецова, 2009 год

В 2009 году финал «Ролан Гаррос» вновь был российским. За титул боролись Светлана Кузнецова и Динара Сафина. Светлана по сетке прошла даже Серену Уильямс. В решающем матче Кузнецова в двух партиях обыграла первую ракетку мира Динару Сафину со счетом 6:4, 6:2.

Мария Шарапова, 2012 и 2014 годы

Единственной россиянкой, которая выигрывала «Ролан Гаррос» дважды, была Мария Шарапова. В 2012 году российская теннисистка в финале Открытого чемпионата Франции победила итальянку Сару Эррани со счетом 6:3, 6:2. Этот титул позволил ей оформить карьерный «Шлем».

В 2014-м Мария в борьбе за титул обыграла румынку Симону Халеп в сложных трех сетах — 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

В 2013-м Шарапова не смогла взять титул, в финале россиянка проиграла Серене Уильямс в двух партиях- 4:6, 4:6.