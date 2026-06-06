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6 июня, 11:00

Мирра Андреева — Майя Хвалиньска: во сколько начало финала «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева сыграет с Майей Хвалиньска в финале «Ролан Гаррос» 6 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела

Россиянка Мирра Андреева сыграет с полькой Майей Хвалиньска в финале Открытого чемпионата Франции по теннису в субботу, 6 июня. Матч пройдет на корте имени Филиппа Шатрие теннисного центра «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 16.00 по московскому времени.

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Диана Шнайдер.Диана Шнайдер — Майя Хвалиньска: прямая трансляция полуфинала «Ролан Гаррос»

19-летняя Андреева — восьмая ракетка мира. 24-летняя Хвалиньска занимает 114-е место в рейтинге WTA.

В 1/2 финала россиянка победила украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3. В полуфинале польская теннисистка победила россиянку Диану Шнайдер в двух сетах — 7:6, 6:4.

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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