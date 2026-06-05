Мирра Андреева из России и Майя Хвалиньска из Польши встретятся в финальном матче «Ролан Гаррос» в субботу, 6 июня.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что у Андреевой хорошие шансы на победу.

«У меня положительные ожидания от финала «Ролан Гаррос». Шнайдер проиграла Хвалиньской, потому что не владеет ударами по восходящему мячу. Это тот прием, которым обычно добивают соперника. Еще у Шнайдер было мало выходов слета. Игра была равной, но с задней линии Диана не могла пробить соперницу. Хвалиньска хорошо передвигается по корту. А у Мирры это оружие есть: она может выходить к сетке и бить слета на добивание, хорошо бьет по восходящему мячу.

Думаю, Мирра переиграет польку, хотя в финале будет сильное напряжение. Это может помешать Андреевой, сбить ее, но думаю, что она справится. У Андреевой есть мастерство, она хорошо понимает игру и действует разнообразнее. Я думаю, в финале шансы 65% на 35% в пользу Мирры», — сказал Янчук NEWS.ru.

Букмекеры считают Андрееву фаворитом: коэффициент на ее победу составляет 1.26, на победу Хвалиньской — 4.00.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи Андреевой и Хвалиньской. Следить за ходом игры можно также в теннисном матч-центре на нашем сайте.