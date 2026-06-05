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5 июня, 15:46

Тарпищев не считает финалистку юниорского «Ролан Гаррос» Октябреву продуктом российского тенниса

Сергей Филин

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не считает 17-летнюю Алису Октябреву «отечественным продуктом» из-за того, что она тренируется в Европе.

Россиянка впервые вышла в финал юниорского турнира «Большого шлема». В решающем матче Открытого чемпионата Франции ее соперницей станет китаянка Синьжань Сунь.

«Октябрева не наша. Она пять лет в Чехии уже живет. Она неплохая девчонка, но не наш продукт», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Финал юниорского «Ролан Гаррос» состоится 6 июня. Начало матча Октябревой и Сунь запланировано на 12:00 по московскому времени.

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Источник: ТАСС
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Теннис
Ролан Гаррос
Шамиль Тарпищев
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