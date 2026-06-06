Финал «Ролан Гаррос» — 2026 пройдет в субботу, 6 июня. В матче сыграют российская теннисистка Мирра Андреева и полячка Майя Хвалиньска. Начало — после 16.00 по московскому времени.

Мирра Андреева — Майа Хвалиньска: трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Андреева — Хвалиньска можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

Мирра Андреева стала первой российской теннисисткой в финале «Ролан Гаррос» (и турниров Большого шлема в целом) с 2021 года. Тогда до решающего матча на Открытом чемпионате Франции дошла Анастасия Павлюченкова, которая уступила в трех сетах чешке Барборе Крейчиковой. Мирра стала восьмой по счету россиянкой в истории, сумевшей пробиться в финал одиночного разряда «Ролан Гаррос».