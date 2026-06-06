Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

6 июня, 09:00

Где и когда смотреть финал «Ролан Гаррос» — 2026

Мирра Андреева и Майя Хвалиньска сыграют в финале «Ролан Гаррос» 6 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Финал «Ролан Гаррос» — 2026 пройдет в субботу, 6 июня. В матче сыграют российская теннисистка Мирра Андреева и полячка Майя Хвалиньска. Начало — после 16.00 по московскому времени.

Мирра Андреева — Майа Хвалиньска: трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Андреева — Хвалиньска можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

Мирра Андреева стала первой российской теннисисткой в финале «Ролан Гаррос» (и турниров Большого шлема в целом) с 2021 года. Тогда до решающего матча на Открытом чемпионате Франции дошла Анастасия Павлюченкова, которая уступила в трех сетах чешке Барборе Крейчиковой. Мирра стала восьмой по счету россиянкой в истории, сумевшей пробиться в финал одиночного разряда «Ролан Гаррос».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ролан Гаррос
Майя Хвалиньска
Мирра Андреева
Читайте также
Три человека пострадали при ракетной атаке ВСУ на Чебоксары
Роспотребнадзор назвал обязательные прививки для россиян
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Захарова отметила небывалое вмешательство Запада во время выборов в Армении
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Зверев — о Синнере: «Надеюсь, мы встретимся на Уимблдоне»
«Ему с этим жить». Феминистки травят «абьюзера» Зверева даже после победы в Париже
Зверев — о том, сможет ли играть в туре еще десять лет: «Если буду чувствовать себя в форме, почему нет?»
Захарова — о победе Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Герой наших сердец»
Андреева призналась Парижу в любви после титула на «Ролан Гаррос»
Джокович трогательно поздравил Зверева с победой на «Ролан Гаррос»: «Молодец, брат»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мирра Андреева — Майя Хвалиньска: прямая трансляция финала «Ролан Гаррос» начнется в 16.00 мск

Турниры «Большого шлема»: россиянки в финалах турниров
Новости
RSS RSS
Все новости