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5 июня, 17:55

Познер назвал выход Андреевой в финал «Ролан Гаррос» прекрасным достижением: «Большое дело»

Дарик Агаларов
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер поделился с «СЭ» мнением о выходе российский теннисистки Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос».

«Это прекрасное достижение. Конечно, я желаю ей победы. Выйти в финал «Ролан Гаррос» — это большое дело. Дай ей бог победы».

В субботу, 6 июня, Андреева сыграет с Майей Хвалиньской из Польши в финале «Ролан Гаррос». Начало матча — в 16.00 мск.

Андреева стала восьмой россиянкой, вышедшей в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на шестую строчку.

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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